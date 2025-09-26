میز خدمت در مصلی کرج برپا شد
دستگاه های اجرایی با استقرار میز خدمت در مصلی نماز جمعه کرج، خدمات مشاورهای و پاسخگویی به مردم ارائه داد.
رضا البرزی، مدیرکل کمیته امداد استان، در جریان این برنامه ضمن دیدار مستقیم با نمازگزاران، دغدغههای معیشتی، درمانی و اشتغال خانوادههای نیازمند را بررسی و دستورات لازم جهت پیگیری آنها صادر کرد.
برپایی میز خدمت و حضور در چنین برنامههایی، فرصت ارزشمندی برای ارتباط چهرهبهچهره با مردم و تسهیل دسترسی اقشار محروم به خدمات حمایتی به شمار میآید.
مردم استان البرز در این میز خدمت توانستند بدون واسطه مسائل خود را با مسئولان در میان بگذارند و بخشی از مشکلاتشان در همان محل بررسی و پیگیری شد.
همچنین به مناسبت هفته دفاع مقدس نمایشگاه بخش کشاورزی نیز برای بازدید مردمومسئولان در مصلی کرج برپا شده است.