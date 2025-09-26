پخش زنده
۱۹ هزار و ۳۰۴ دانشآموز تحت حمایت کمیته امداد در استان چهارمحال و بختیاری هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، قائممقام کمیته امداد استان باشاره به کسب موفقیتهای تحصیلی توسط دانشآموزان و دانشجویان تحت حمایت طی سالهای گذشته گفت: کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم نیکوکار و خیر استان علاوهبر رفع بخشی از نیازهای اقتصادی آنها گامی در راستای توسعه کشور نیز هست.
هاشمی افزود: مردم خیر و نیکوکار استان میتوانند با مراجعه به ادارات کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در سراسر استان، شمارهگیری کد دستوری #۰۳۸*۸۸۷۷*، واریز به شماره حساب ۰۴۱۲_۵۰۰۳_۹۹۷۹_۶۰۳۷ و از طریق لینک https://sama.emdad.ir/Sama/Puyesh/۷۶/۱۹۰۰۰ برای پرداخت غیرحضوری کمکهای خود را پرداخت کنند.