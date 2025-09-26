در مجموعه ورزشی انقلاب تهران ورزشکاران تبریزی در مواد مختلفی به رقابت پرداختند و با نمایشی شایسته جایگاه خود را در میان برترین‌های کشور تثبیت کردند.

دو‌های با مانع: یاسین گل محمدی با ثبت زمانی قابل توجه مدال نقره دو ۴۰۰ متر با مانع را به گردن آویخت. در ماده ۳۰۰۰ متر با مانع نیز متین شهبازی با عملکردی خوب مدال نقره را کسب کرد.

دو‌های استقامت: عطا اسدی در مسابقه سنگین ۱۰۰۰۰ متر به مدال نقره دست یافت.

دو‌های امدادی: اوج نمایش گروهی این تیم در ماده پرهیجان ۴ در ۴۰۰ متر رقم خورد. تیم متشکل از امیدرضا مرادی، عطا اسدی، هادی شاهمارزاده، امیررضا پور سخا با همکاری و دوندگی مثال زدنی به مدال نقره و مقام نایب قهرمانی و مدال نقره دست یافتند.

رقابت‌های دیگر: ورزشکارانی مانند هادی شاهمارزاده در دو ۲۰۰ متر و فرهاد ابراهیمی در پرتاب چکش نیز با کسب مقام چهارم کشور سهم بسزایی در جمع امتیازات تیم داشتند.

هفته گذشته نیز تیم جوانان این باشگاه در لیگ برتر دوومیدانی جوانان پسر ایران توانسته بود عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد.