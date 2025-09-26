رفع نواقص ورزشگاه یادگار امام برای لیگ نخبگان آسیا
شهردار تبریز از رفع نواقص ورزشگاه یادگار امام (ره) برای میزبانی تیم فوتبال تراکتور در مسابقات لیگ نخبگان آسیا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،یعقوب هوشیار شهردار تبریز به همراه حبیب مقصودی مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی و آرمان امین بخش شهردار منطقه ۳ از روند آماده سازی ورزشگاه یادگار امام (ره) بازدید کرد و دستورات لازم برای تسریع در روند آمادهسازی این ورزشگاه جهت برگزاری رقابتهای آسیایی تراکتور را به مجموعه شهرداری صادر کرد.