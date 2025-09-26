پخش زنده
هفتمین جشنواره سیب و گلابی با حضور مردم و مسئولان در بخش گلزار بردسیر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،آقای طالبی استاندار کرمان در این مراسم گفت در استان جشنوارههای مختلفی برگزار شده که بهانهای بوده برای افزایش نشاط اجتماعی و دور هم جمع شدن مردم و توجه به ظرفیتهای مختلف که به خوبی هم نتیجه داده و امیدواریم این جشنوارهها با انسجام بیشتری برگزار شود.
آقای طالبی افزود دنبال آن هستیم تا با سرمایهگذاریهای خوب در حوزه اقامتی و توسعه زیربناهای گردشگری و توجه به ظرفیتهای دیگر در حوزه کشاورزی و گلخانهای شاهد رونق بیشتر و توسعه اشتغال و افزایش معیشت جامعه باشیم.
در مراسم اختتامیه این جشنواره امام جمعه بردسیر گفت گلاب گندم سیب و گلابی از جمله نعمتهاییست که در برسیر وجود دارد و این جشنوارهها بهانههای خوبی برای معرفی ان بخش است تا مردم استان با ظرفیتهای مختلف آشنا شوند.
وی همچنین با اشاره به محرومیت برخی مناطق بردسیر از استاندار خواست تا با سرکشی از بخشهای مختلف گلزار و بردسیر به مناطق محروم توجه بیشتری شود..
آقای معتمدی نماینده مردم برسیر و سیرجان در مجلس شورای اسلامی نیز خواستار پشتیبانی و حمایت از کشاورزان رونق گردشگری و توجه به اشتغال جوانان و مشکلات مدارس کانکسی شد و افزود باید توسعه متوازن بین صنعت و کشاورزی برقرار شود تا به هیچ کدام آسیب وارد نشود.
آقای وفایی فرماندار بردسیر نیز در این مراسم گفت در بخش گلزار سطح زیر کشت سیب ۴۰۰ هکتار است که هر سال ۵۵۰۰ تن سیب برداشت میشود و سطح زیر کشت گلابی حدود ۳۰۰ هکتارست که سالانه بالغ بر ۳۵۰۰ تن گلابیدر گلزار تولید برداشت میشود و این محصولات در استان رتبه اول تولید و کیفیت را دارند و در کشور نیز یک محصول مثال زدنی و با کیفیت شناخته میشوند....