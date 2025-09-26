به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب اظهار کرد: مقدمات لازم برای اجرای عملیات حج تمتع سال ۱۴۰۵ در حال انجام است.

وی افزود: در مرحله نخست، روزانه دو پرواز از ایران به سرزمین وحی انجام می‌شد؛ اما هم‌اکنون، این تعداد به ۴ پرواز در روز افزایش یافته که معادل اعزام روزانه حدود هزار زائر است.

نواب ادامه داد: با تلاش‌های صورت‌گرفته و صرفه جویی‌های انجام شده؛ هزینه این سفر معنوی در سال جاری، کاهش یافته است.