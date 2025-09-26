پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت: پیشثبتنامهای حج تمتع پیش رو از نیمه دوم مهرماه آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب اظهار کرد: مقدمات لازم برای اجرای عملیات حج تمتع سال ۱۴۰۵ در حال انجام است.
وی افزود: در مرحله نخست، روزانه دو پرواز از ایران به سرزمین وحی انجام میشد؛ اما هماکنون، این تعداد به ۴ پرواز در روز افزایش یافته که معادل اعزام روزانه حدود هزار زائر است.
نواب ادامه داد: با تلاشهای صورتگرفته و صرفه جوییهای انجام شده؛ هزینه این سفر معنوی در سال جاری، کاهش یافته است.