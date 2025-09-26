به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، ایرج کوهی فایق گفت: یکی از کشاورزان منطقه انگور شانی در سطحی به مساحت ۳ جریب کشت کرد.

وی با اشاره به اینکه انگور شانی به دلیل زودرس بودن و مقاومت بالا در برابر کم‌آبی، محصولی ایده‌آل برای شرایط اقلیمی فرخشهر است، افزود: امسال، انگور شانی با کیفیتی چشمگیر و قیمتی مطلوب وارد بازار مصرف شده است.

به گفته وی: بازدهی اقتصادی بالا، طعم شیرین و بازارپسندی مناسب از دیگر مزایای انگور شانی است.