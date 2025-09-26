\n\u00a0\n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0634\u0631\u0642\u06cc\u060c\u0634\u0627\u062f\u06cc \u0646\u06cc\u0627 \u06af\u0641\u062a:\u062f\u0631 \u0648\u0627\u0698\u06af\u0648\u0646\u06cc \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648\u06cc \u0633\u0645\u0646\u062f \u062f\u0631 \u0645\u062d\u0648\u0631 \u0647\u0631\u06cc\u0633 \u2013 \u0634\u06cc\u062e \u0631\u062c\u0628 \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u0627\u0648\u0631\u0698\u0627\u0646\u0633 \u0627\u0639\u0632\u0627\u0645\u06cc \u0627\u0632 \u067e\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u0634\u06cc\u062e \u0631\u062c\u0628 \u067e\u0648\u0634\u0634 \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0634\u062f \u0686\u0647\u0627\u0631 \u0646\u0641\u0631 \u0645\u0635\u062f\u0648\u0645 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n\u0648\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f:\u0645\u0635\u062f\u0648\u0645\u0627\u0646 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645\u0627\u062a \u067e\u06cc\u0634\u200c\u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u062a\u0648\u0633\u0637 \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0627\u0648\u0631\u0698\u0627\u0646\u0633 \u0628\u0647 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0647\u0631\u06cc\u0633 \u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u0644 \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0646\u062f.