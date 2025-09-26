به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی مرکز بهداشت کیش اعلام کرد: از لباس‌های آستین‌بلند و شلوار‌های بلند استفاده کنید، به‌ویژه هنگام طلوع و غروب خورشید که پشه‌ها فعال‌تر هستند.

از مواد دورکننده حشرات که روی پوست یا لباس استفاده می‌شود، بهره ببرید و پنجره‌ها و در‌ها را با توری بپوشانید تا پشه‌ها نتوانند وارد خانه شوند.

روش های از بین بردن مکان‌های تخم‌گذاری پشه‌ها:

با توجه به اینکه پشه آئدس در آب راکد تخم می‌گذارد باید آب گلدان‌ها، سطل‌ها و ظروف را به‌طور مرتب تخلیه کنید.

لاستیک ها، اسباب‌بازی‌ها و سایر وسایلی را که در حیاط هستند و می‌توانند آب جمع کنندرا بردارید یا بپوشانید.

ظرف‌های آب حیوانات خانگی و سینی‌های زیر گلدان را هر چند روز یک‌بار بشویید و تمیز کنید.

ناودان‌های خانه را تمیز نگه دارید تا آب در آنها جمع نشود.

در این اطلاعیه آمده است: اگر علائم تب دنگی، زیکا یا چیکونگونیا دارید و یا اگر علائمی مانند تب بالا، سردرد شدید، درد مفاصل یا راش پوستی دارید، فوراً به پزشک مراجعه کنید.

از مصرف خودسرانه دارو، به‌ویژه آسپرین یا ایبوپروفن، خودداری کنید و در خانه استراحت کنید و آب کافی بنوشید تا بهبودی شما تسریع شود.

سلامت شما در دستان شماست، با رعایت نکات بهداشتی، به کاهش پشه و بیماری‌های ناشی از آنها کمک کنید.