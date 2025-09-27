پخش زنده
امروز: -
سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان گفت: از موقعیتهای خود برابر استقلال خوزستان استفاده نکردیم و بخت با ما یار نبود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رسول خطیبی جمعه در نشست خبری پس از بازی تیمهای مس رفسنجان و استقلال خوزستان اظهار داشت: بازی بسیار خوبی بین ۲ تیم برگزار شد و هر ۲ تیم شانسهای خوبی برای گلزنی داشتند.
وی افزود: برای کسب سه امتیاز به آبادان آمده بودیم ولی موقعیتهای ما تبدیل به گل نشد.
سرمربی تیم مس رفسنجان گفت: جای خالی تماشاگران در این بازی احساس شد وای کاش حضور داشتند.
خطیبی ادامه داد: بازی را خیلی خوب آغاز کردیم و میتوانستیم در نیمه اول حداقل سه گل بزنیم.
وی بیان کرد: حریف روی ضدحمله به گل رسید در صورتی که باید با اختلاف سه گل پیروز میشدیم.
سرمربی مس رفسنجان گفت: برای نیمه دوم تغییراتی انجام دادیم، زیرا استقلال روی به بازی بسته آورد و همان دقایق ابتدایی نیمه دوم موقعیت گل داشتیم که توپمان به تیرک خورد.
خطیبی با انتقاد از عملکرد چند بازیکن تیم گفت: چند بازیکن ما از جمله حیدریه و سلیمی در حد خودشان نبودند.
تیم فوتبال مس رفسنجان از هفته پنجم لیگ برتر برابر میزبانش استقلال خوزستان با ۲ گل شکست خورد.