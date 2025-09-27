استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
بر عهد خود با ایثارگران و فرزندان شهدا ایستادهام
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه بر عهد خود با ایثارگران و فرزندان شهدا ایستادهام بر لزوم تکریم و حفظ شان خانوادههای شهدا و ایثارگران در تمامی ارکان دولت تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
بهرام سرمست در دیدار با فرزندان شاهد شاغل در استانداری با گرامیداشت هفته دفاع مقدس با اشاره به حوادث اخیر در کشور و استان آذربایجان شرقی از جمله دفاع مقدس ۱۲ روزه که در جریان آن ۶۷ شهید اقتدار، تقدیم نظام و انقلاب اسلامی شدند اظهار کرد: برای این شهدای والامقام باید مستند و فیلم ساخته شود تا این حماسه در تاریخ ماندگار بماند.
وی با بیان اینکه هیچ منتی برای خدمت به خانواده شهدا وجود ندارد افزود: تا همیشه مدیون و قدردان فداکاری ایثارگران هستیم. علاوه بر خودم به فرمانداران و مدیران استان تاکید کردهام که شخصاً و مرتب به منازل خانوادههای شهدا سرکشی کنند و با حضور در کنار آنان قدردان ایثارگریهایشان باشند.
وی با اشاره به رویکرد دولت دکتر مسعود پزشکیان اظهار کرد: رئیسجمهور بارها تاکید کردهاند که دولت ایشان، دولت بیصدایان است. بر این اساس، ما در میان مردم و بهخصوص در میان ایثارگران، سراغ افرادی میرویم که کسی سراغشان نرفته است.
استاندار آذربایجان شرقی بیان کرد: در موضوع عزل و نصبها گرچه در دولتهای مختلف رویههای متفاوتی وجود داشته، اما ما موظفیم امانتدارانه عمل کنیم و اقتضائات مختلف را در نظر بگیریم و در مدار وفاق عمل کنیم.
وی گفت: در مشی مدیریتی استان، هیچگونه جناحبندی سیاسی وجود ندارد و همه شهروندان فارغ از گرایشهای سیاسی باید از خدمات برابر برخوردار باشند. دولت و استانداری متعلق به همه مردم است.
سرمست در ادامه با اشاره به حمایت قاطع رهبر معظم انقلاب اسلامی از دولت وفاق خاطرنشان کرد: ارتباط خاصی میان رئیس جمهوری و رهبر معظم انقلاب اسلامی وجود دارد بهگونهای که حمایت از دولت به عنوان یک تکلیف بر همگان تاکید شده است.
وی با تاکید بر ضرورت حمایت همهجانبه از خانواده شهدا گفت: ما وظیفه داریم از ایثارگران و فرزندان شهدا به نحو مطلوب در مدیریت اجرایی کشور استفاده کنیم.