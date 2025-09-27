سرمربی شمس آذر قزوین گفت: جسارت و شجاعت، ویژگی بارز جوانان ماست که توانستند مقابل تیمی پرمهره با بودجه کلان، عملکرد خوبی ارائه دهند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وحید رضایی در نشست خبری پس از بازی شمس‌آذر قزوین و استقلال تهران که جمعه شب چهارم مهرماه برگزار شد و در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بازی بسیار سختی بود و ما شروع خوبی داشتیم، در همان دقایق ابتدایی، موقعیت‌های بسیار خوبی خلق کردیم و با دقت بیشتر بازیکنان، می‌توانستیم در همان ۱۵ دقیقه اول کار را تمام کنیم. اما مقابل تیم قدرتمند استقلال، که بازیکنان باکیفیت فنی بالا، کادر فنی قوی و هواداران پرشوری دارد، بازی آسان نیست، ویژگی‌های فردی خوب بازیکنان استقلال، بازی در مقابل این تیم را دشوار می‌کند.

وی ادامه داد: در نیمه دوم، متأسفانه با یک غافلگیری و اشتباه در دفاع، فضا را در اختیار حریف قرار دادیم و گل دریافت کردیم، اما خدا را شکر، با حمایت خوب هواداران، توانستیم به بازی برگردیم و به بازیکنانم افتخار می‌کنم که از جان مایه گذاشتند و تلاش کردند.

سرمربی شمس آذر گفت: از کمیته محترم داوران تقاضا دارم به استفاده از VAR توجه بیشتری داشته باشند، در صحنه‌ای که پنالتی صد درصدی ما نادیده گرفته شد، حداقل باید توسط داور بازبینی می‌شد.

وی افزود: تیم‌های جوان چگونه می‌توانند امتیاز کسب کنند؟ تیم ما جوان است و بازیکنانش زحمت می‌کشند. انتظار داریم داوران با دقت بیشتری بازی‌ها را قضاوت کنند و حداقل صحنه‌ها را بررسی کنند. در بازی اول مقابل استقلال خوزستان نیز شاهد اشتباهات داوری بودیم که باعث از دست رفتن امتیاز شد. اگر آن پنالتی گرفته می‌شد، می‌توانستیم سه امتیاز این بازی را نیز کسب کنیم.

رضایی خاطرنشان کرد: هواداران قزوینی همیشه حامی ما بوده‌اند و ما امیدواریم که بتوانیم نتایج خوبی کسب کنیم؛ بازیکنان ما کیفیت فنی خود را نشان دادند و بازگشت به بازی، هنر تیم‌های جوان است؛ جسارت و شجاعت، ویژگی بارز جوانان ماست که توانستند مقابل تیمی پرمهره با بودجه کلان، عملکرد خوبی ارائه دهند.

وی بیان کرد: ما در حال حاضر پنج امتیاز داریم در حالی که استقلال با بودجه‌ای بسیار کلان بسته شده است و ما با توجه به بودجه بسته شده، نتایج قابل قبولی گرفته‌ایم. ذهنیت ما برد است، اما نباید فراموش کرد که این تیم ۱۷ تغییر داشته و یک تیم جدید ساخته‌ایم که نیاز به زمان دارد.

این مربی فوتبال ادامه داد: در زمینه گلزنی، ما هفت گل زده داریم و مشکلی در گلزنی نداریم. مدافعان و هافبک‌های ما نیز گلزنی می‌کنند که این نشان‌دهنده رویکرد فوتبال روز دنیاست که همه پست‌ها در گلزنی مشارکت دارند. در حالی که برخی مهاجمان با قرارداد‌های سنگین، گلزنی کمی دارند.

وی در مورد جوانگرایی و جسارت بازیکنان جوان، اظهار کرد: ما با برنامه و کنترل شده به جوانان فرصت می‌دهیم، از پنج تا ۱۰ دقیقه شروع کرده و با تمرین و آمادگی، به تدریج زمان بازی آنها را افزایش می‌دهیم. این جوانان با حمایت و تجربه بیشتر، پیشرفت خواهند کرد.

رضایی تصریح کرد: در بازی مقابل استقلال، شروع خوبی داشتیم و موقعیت‌های زیادی خلق کردیم، اما در ضربات آخر دقت لازم را نداشتیم. بازیکنان حریف نیز قابلیت‌های فنی بالایی دارند که می‌توانند نتیجه بازی را تغییر دهند. با این حال، در نیمه دوم توانستیم فشار بیاوریم و موقعیت خلق کنیم، اما در به پایان رساندن کار، مشکل داشتیم.

وی خاطرنشان کرد: به تیم استقلال خسته نباشید می‌گویم و از عملکرد بازیکنانم فوق‌العاده راضی هستم، هرچند از نتیجه راضی نیستم. می‌توانستیم با تمرکز بیشتر، سه امتیاز را در قزوین حفظ کنیم.

سرمربی شمس آذر در پایان گفت: تلاش خود را می‌کنیم تا رو به جلو حرکت کنیم؛ هدف اول ما عدم دریافت گل است که پس از بازی با چادرملو، این موضوع بهبود یافته است؛ هدف دوم، حضور پرقدرت در لیگ و کسب سه امتیاز در مسابقات است.