جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص تمدید ضرب الاجل «مکانیسم ماشه» برگزار شد و قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای تعویق مکانیسم ماشه رأی لازم را کسب نکرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی و رأیگیری درباره قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین با هدف جلوگیری از بازگشت خودکار تحریمهای سازمان ملل علیه ایران، ساعاتی پیش برگزار شد. این قطعنامه که به منظور تمدید فنی قطعنامه ۲۲۳۱ به مدت ۶ ماه (۱۸ آوریل ۲۰۲۶/ششم اردیبهشت ۱۴۰۵) پیشنهاد شده بود، به دلیل کارشکنی آمریکا و کشورهای اروپایی با ۴ رای موافق (چین، روسیه، پاکستان و الجزایر)، ۹ رای مخالف (فرانسه، انگلیس، آمریکا، سیرالئون، اسلوونی، دانمارک، پاناما، سومالی و یونان) و ۲ رای ممتنع (گویان و کره جنوبی) نتوانست آرای لازم را کسب کند.
با شکست این قطعنامه پیشنهادی، فرآیند موسوم به طبق بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ وارد مرحله نهایی شد و تحریمهایی که پس از توافق هستهای سال ۲۰۱۵ (برجام) تعلیق شده بودند، در آستانه احیای خودکار قرار گرفتند.
این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده به تمامی تعهدات خود پایبند بوده و خروج یکجانبه آمریکا از برجام و بدعهدی طرفهای اروپایی، عامل اصلی وضعیت کنونی است.
کارشناسان معتقدند واشنگتن و پایتختهای اروپایی که در هفت سال گذشته با سیاستهای یکجانبه و اقدامات غیرقانونی باعث تضعیف برجام شدند، اکنون با سوءاستفاده از سازوکارهای شورای امنیت در پی تشدید فشار سیاسی و اقتصادی بر تهران هستند. این در حالی است که آژانس بینالمللی انرژی اتمی بارها بر صلحآمیز بودن فعالیتهای هستهای ایران مُهر تایید زدهاست و چندی پیش ایران و آژانس در قاهره به توافق دست یافتند.
مقامات کشورمان ضمن محکوم کردن این قلدرمآبی و روند غیرقانونی تأکید کردهاند که جمهوری اسلامی ایران هرگز در برابر زورگویی و فشار تسلیم نخواهد شد. تهران همواره اعلام کرده همچنان آماده گفتوگو بر پایه احترام متقابل و رفع واقعی تحریمهاست؛ اما هرگونه سیاست فشار و تهدید با پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران روبهرو خواهد شد.
پیشتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفتوگو با شبکه «پیبیاس» (pbs) درباره ادعای غربیها مبنی بر تلاش ایران برای ساخت سلاح هستهای، یادآوری کرده که آژانس بین المللی انرژی اتمی در گذشته تاکید داشته است که ایران به دنبال ساخت سلاح هستهای نیست.
دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره فرآیندهایی که برای فعال نشدن «مکانیسم ماشه» انجام شده است، تصریح کرد: ما یک پیشنهادهایی برای حل و فصل موضوع ارائه دادیم؛ اروپاییها هم نظراتی داشتند. اما اگر اسنپبک را انجام دهند، رابطه ما با آژانس بین المللی انرژی اتمی تعلیق میشود و این مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه هم طی یادداشتی در محکومیت اقدام سه کشور اروپایی در راستای فعالسازی اسنپبک نوشت: تروئیکای اروپایی با آغاز این بازی، پیامدهای منفی فراوانی را متوجه اعتبار و جایگاه بینالمللی اروپا نموده است. در این بازی، سه کشور اروپایی نهتنها پیروز میدان نخواهند بود، بلکه از روندهای دیپلماتیک آتی نیز کنار گذاشته خواهند شد.