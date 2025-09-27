وزیر امور خارجه گفت: همان طور که حمله به زیرساخت‌ها و تاسیسات هسته‌ای نتوانست برنامه هسته‌ای ایران را نابود کند اسنپ بک نیز برنامه ایران را متوقف نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر امور خارجه کشورمان در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت: ایران هیچ وقت با فشار‌ها و تحریم‌ها سر خم نمی‌کند.

عراقچی تاکید کرد: همان طور که حمله به زیرساخت‌ها و تاسیسات هسته‌ای نتوانست برنامه هسته‌ای ایران را نابود کند اسنپ بک نیز برنامه ایران را متوقف نخواهد کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: آمریکا به دیپلماسی خیانت کرد و سه کشور اروپایی توافق هسته ای (برجام) را دفن کردند.

وی با اشاره به اینکه ایران سال‌های طولانی عضو ان پی تی بوده و به عنوان یک عضو مسئولیت پذیر عمل کرده است گفت: در هیچ کشوری تا الان چنین سطحی از بازرسی انجام نشده است.

عراقچی افزود: اسرائیل با حمایت آمریکا به زیرساخت های هسته ای تحت نظارت آژانس ایران حمله کرد، چرا نمی‌گویید دانشمند هسته ای ایران را به همراه خانواده به قتل رساندند.



وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: درباره برنامه هسته ای ایران دائماً اطلاعات غلط دادند این باعث شد تنها کشوری که در منطقه ما بمب اتم دارد یعنی رژیم صهیونیستی نسل کش بتواند حرفش را به دنیا القا کند تمام این اقدامات کشورهای اروپایی بر اساس دروغ های رژیم صهیونیستی بوده است که اقدامات دیپلماتیک ایران با خشونت جواب داده شد.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: بازرسان آژانس همین الان در ایران هستند و‌ بر اساس توافق با گروسی در هفته گذشته در حال بازرسی هستند که این خلاف حرف نماینده فرانسه است.

وی با بیان اینکه فعال شدن اسنپ بک باعث می‌شود توافق ما با آژانس اجرایی نشود افزود: این اقدام کشورهای اروپایی در همکاری ما با آژانس تاثیر خواهد گذاشت.

عراقچی با بیان اینکه آمریکا به طور یک طرفه برجام را نقض کرد که هیچ توجیهی هم نداشت افزود: ایران به تمام تعهدات خود عمل کرد، بعد از یک سال صبر کشور‌های اروپایی اعلام کردند که نمی‌خواهند تعهدات خود را انجام دهند و بر اساس برجام ایران نیز تعهدات خود را کاهش داد که کاملا قانونی بود.

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان این مطلب که وضعیت امروز نتیجهٔ خیانت آمریکا به برجام است گفت: آمریکا در سال ۲۰۱۸ مرگ برجام را رقم زد و اروپایی‌ها امروز آن را دفن کردند. هیچ کشوری تاکنون بازرسی‌های شدیدی مثل ایران را تجربه نکرده است.ما حتی با آمریاک هم وارد مذاکره شدیم اما در آستانه پنجمین دیدارمان در عمان، رژیم جنایتکار صهیونیستی کشور ما را بمباران کرد. کشورهایی که از پیش‌نویس قطعنامهٔ تعویق تحریم‌ها حمایت کردند، در سمت درست تاریخ بودند.

وی تصریح کرد: بازگرداندن تحریم‌ها علیه کشورمان یک سابقه خطرناک است زیرا اعتماد به کل نظام بین‌الملل را تضعیف می‌کند.



عراقچی: شورای امنیت با اعمال اقدامات غیرقانونی به زور، در خطر از دست دادن اعتبار و قدرت خود قرار دارد.

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: ادامه رد هرگونه ابتکار دیپلماتیک از سوی واشنگتن ثابت کرد که مذاکره با آن‌ها تنها به بن‌بست می‌انجامد.

عراقچی گفت: تلاش‌های آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده برای از سرگیری تحریم‌هایی که پایان یافته‌اند، باطل و بی‌اثر است.

وی با بیان اینکه تحریم‌های ایران باید ۲۸ اوت پایان یابد تاکید کرد: ما این تحریم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسیم و از رئیس شورا می‌خواهیم که مکانیسم ماشه را فعال نکند.کشورهای شورای امنیت مسئول عواقب رفتار خود هستند.