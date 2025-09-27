

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای عراقچی در نشست خبری پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد: همان طور که حمله نظامی شکست خورد، اسنپ بک، هم شکست خواهد خورد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه ایران هیچ وقت به فشار سر خم نخواهد کرد، افزود: اگر فشار‌های غیرمنطقه‌ای جایگزین قانون شوند، ما نتیجه نخواهیم گرفت.

عراقچی گفت: فعال سازی اسنپ بک غیرقانونی است و راه دیپلماسی را خواهد بست؛ فعال شدن اسنپ بک باعث می‌شود توافق ما با آژانس اجرایی نشود و این اقدام کشور‌های اروپایی در همکاری ما با آژانس تاثیر خواهد گذاشت.

آقای عراقچی با بیان اینکه همانطور که رهبر انقلاب اسلامی گفتند مذاکره با آمریکا، بن بست محض است، افزود: ایشان کاملا این حرف را دقیق گفتند و ما تجربه خیلی بدی در مذاکره با آمریکا داشتیم؛ بار دوم در وسط مذاکره با آمریکا، آنها به ما حمله نظامی کردند.

ساعاتی پیش، نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای تمدید ۶ ماهه اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران برگزار شد که با کارشکنی کشور‌های غربی این قطعنامه پیشنهادی رای نیاورد.