نهمین جشن عکاسان سینمای ایران

نهمین جشن و مسابقه عکس عکاسان سینمای ایران با حمایت موزه سینما و به دبیری محمد فوقانی، شامگاه جمعه ۴ مهرماه ۱۴۰۴ در موزه سینمای ایران برگزار شد.
عکاس :محمدرضا قاسمی مجاهد
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ - ۰۴:۳۰
