مراسم اختتامیه سیودومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران، با معرفی برگزیدگان در دانشگاه هنر پردیس باغ ملی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ابتدا، رضوان صادقزاده دبیر سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان گفت: حقیقت این است که جشنواره امسال از نظر نظم و شکوه کمنظیر بود. بهویژه با همکاری کیانوش غریبپور، شاهد طراحی تندیسهایی هستیم که فوقالعاده هستند. خوش به حال کسانی که این تندیسها را دریافت میکنند، چون بعد از ۳۲ سال بالاخره موفق شدیم فرم و شکل تندیس را تغییر دهیم و چیزی ارائه کنیم که ماندگار باشد.
وی در ادامه ابیاتی از نظامی را قرائت و بیان کرد: این ابیات همیشه من را به یاد این موضوع میاندازد که دل را باید از ناخوبیها دور و به نور الهی روشن کرد.
دبیر جشنواره سی و دوم تجسمی جوانان همچنین بیان کرد: واقعاً تلاش خانوادههای عزیزان هنرمند جوان بسیار قابل تقدیر است؛ یک مادر چهار روز جشنواره، دختر کمتوان هنرمند خوشنویسی را با ویلچر برای حضور در کلاس احمد مازادی جابهجا میکرد و این تنها گوشهای از فداکاریها و سختیهایی است که هنرمندان و خانوادههایشان برای حضور در جشنواره متحمل میشوند. همین تلاشها و عشقهاست که جشنواره را زنده و پرشور میکند و ما نیز وظیفه داریم قدردان هنرمندان و خانوادههایشان باشیم.
در ادامه این مراسم، محمدمهدی احمدی سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ، گفت: متأسفانه برخی هنگام سخنرانی تنها به بیان زندگینامه خود میپردازند، در حالی که باید به مخاطب اندیشید و من تلاش میکنم کوتاه و مختصر صحبت کنم. در باب مقوله هنر باید بگویم که داشتن چنین موهبتی افتخاری بزرگ برای شما هنرمندان است و ارزش آن کمتر از هیچ مقوله دیگری نیست. اولین اثر هنر این است که هنرمند را در طول تاریخ زنده نگه میدارد.
وی تصریح کرد: از هنرمندانی که اثری خلق کردهاند، پس از قرنها همچنان با نام و احترام یاد میشود. همین جاودانگی هنر است که حتی کشور و حاکمیتی را که از آن حمایت کرده ماندگار میسازد. دومین امتیاز هنر قدرت ارتباط آن با مخاطب است. زبان هنر از خطابه تأثیرگذارتر است. سومین ویژگی هنر، احترام ذاتی به هنرمند است. حرمت هنرمند ذاتی است و حتی پس از درگذشت او نیز نامش با احترام برده میشود.
سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ درباره جشنواره هنرهای تجسمی جوانان بیان کرد: یکی از نکات مثبت این دوره انتخاب شعاری منطقی و معقول بود. هویت ایرانی از افتخارات ماست. ایران دارای تمدنی غنی است و باید به این پیشینه عظیم تاریخی افتخار کنیم و جدایی از این هویت امکانپذیر نیست.
وی عنوان کرد: یکی از حوزههایی که نسبت به هویت ایرانی بیشترین مسئولیت را دارد، حوزه هنر است. هنرمند وظیفه دارد با قلم، نقاشی، طراحی، عکاسی و همه ابزارهای هنری این هویت پایدار و توانمند را به نسلهای بعدی منتقل کند؛ بنابراین همه ایرانیان و بهویژه جامعه هنری در برابر هویت تاریخی و فرهنگی خود مسئول هستند.
برگزیدگان ششمین جشنواره دانشجویی نقاشی ژوکال
در ادامه مراسم اختتامیه، برگزیدگان ششمین جشنواره دانشجویی نقاشی ژوکال که به دلیل همزمانی با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برگزار نشده بود، به شرح زیر اعلام شد:
نفرات اول تا سوم بخش اصلی جشنواره:
نفر سوم: میکا رحیموند
نفر دوم: دیبا صمدی
نفر اول: سارا کاظمی
برگزیدگان بخش نقاشی:
مریم نشاستهریز
حمیده اکبری و نگین نوری
برگزیدگان بخش دیجیتال:
صبا پشنگپور
ریحانه میرزایی
پارسا وکیلی
همچنین در مراسم، از ۲ استاد پیشکسوت عرصه هنرهای تجسمی؛ یعقوب امدادیان و غلامحسین زمردی تجلیل شد.
اعلام برگزیدگان سی و دومین جشنواره تجسمی جوانان
سپس، برگزیدگان سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان به شرح زیر معرفی شدند.
رشته گرافیک
برگزیده: متین اعتباریان از اصفهان
تقدیریها: ایمان تقوایی از البرز و آیسا فخاری از اصفهان
تشویقی: آرین ابوالقاسمی از اصفهان
رشته سرامیک
برگزیده: سیما سادات میرایی از تهران
تقدیریها: مهدیس محسنی فرد از تهران و آیدا عادلی مقدم از خوزستان
رشته رسانههای هنری جدید
برگزیده: نادیا کریمی از گیلان
تقدیر: یگانه کوشش از خراسان شمالی و رضا گازر از گلستان
رشته خوشنویسی
برگزیده: محمدتقی محرم زاد قوام از اردبیل
تقدیریها: محمد مهدی رضایی خواه از البرز و علیرضا کریمیان از فارس
تشویق: رضا بهرامجردی از کرمان
در این بخش، تقدیر ویژه از نرگس مریانجی از استان همدان انجام شد.
رشته طراحی
برگزیده: علی ابوالحسنی از تهران
تقدیر: آتنا چراغی از تهران و نازنین عبداللهی از قم
تشویقیها: علی مددی از استان مرکزی، سپنتا عابدی از سمنان و محمدامین پرورش از اردبیل
رشته تصویرسازی
برگزیده: عارف پاک منش از زنجان
تقدیریها: حانیه مرتضی زاده و مهدیه غرقی شفیع از تهران
تشویقیها: پارسا توانایی از فارس، مبینا موسی زاده از سمنان و غزاله قهرمانی از البرز
رشته نقاشی
برگزیده: کامیار پاشاوند از اردبیل
تقدیریها: ریحانه شکاری و علی حامدی از تهران
تشویقی: کیان فروتنی از تهران
رشته کاریکاتور
برگزیده: محمد عباسی از خراسان رضوی
تقدیریها: صائب ضیایی از مازندران و یارو رسولی از کردستان
رشته مجسمهسازی
برگزیده: امیر ایلاقی از تهران
تقدیریها: امین ایلاقی از تهران و سیده زهرا غیوررمزی از خراسان رضوی
رشته عکاسی
برگزیده: علی پاک فطرت از فارس
تقدیریها: مریم کیهانی از مازندران و شهراد متولی از اردبیل
رشته نگارگری
برگزیده: حدیثه دوستی از قزوین
تقدیری. ها: غزل قربانی از قزوین و صابر حلوانی از اصفهان