به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پزشکیان در آخرین بخش از برنامه‌های سفر به نیویورک، شامگاه جمعه ۴ مهر ۱۴۰۴، در دیدار جمعی از ایرانیان مقیم آمریکا با بیان اینکه در قدم اول برای تقویت وحدت و انسجام داخلی در کشور تلاش خواهیم کرد، افزود: رژیم صهیونیستی تصور می‌کرد که مردم با حمله او به ایران همراهی می‌کنند، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه حتی کسانی که دلخوری‌هایی نیز داشتند، در حمایت از نظام و کشور به خیابان آمدند و امروز شاهد سطح بالایی از انسجام ملی هستیم.

رئیس جمهور اسلامی ایران با اشاره به اینکه در اثر برخی رخداد‌ها وفاق و انسجام مردم اندکی تضعیف شده بود و مثلا در مسابقات ورزشی، ورزشکاران کشورمان حتی برای همراهی با سرود ملی و احترام به پرچم کشورمان در فشار قرار داشتند، گفت: امروز شاهد آن هستیم که جوانان کشورمان در تمام رقابت‌ها و عرصه‌های جهانی، با افتخار به پرچم کشور احترام گذاشته و سرود ملی را می‌خوانند و اساسا اتفاقی کاملا خلاف تصور و انتظار دشمنان رخ داد.

پزشکیان تصریح کرد: دشمن امروز نیز تصور می‌کند که می‌تواند با تحریم و اسنپ‌پک برای ما مشکل ایجاد کند، اما متوجه نیستند که وقتی برای ما مشکل ایجاد کنند، ملت ما قوی‌تر و محکم‌تر می‌شود؛ ما باور داریم که انسان در سختی‌ها راه پیدا می‌کند. ما کسانی را داریم که از نظر علمی، فکری، توان و اراده می‌توانند بیایند و کمک کنند تا این مشکلاتی که ایجاد شده حل شود.

رئیس جمهور اسلامی ایران با اشاره به اقدامات دولت برای رفع ناترازی انرژی از جمله احداث نیروگاه‌های خورشیدی و نیز تجهیز همه ادارات دولتی به پنل‌های خورشیدی گفت: ما برای مشکلات راه حل خواهیم یافت. برای حل همه مشکلات برنامه داریم، دانشگاه‌ها را درگیر کردیم و به تدریج دانشجویان نیز در حال ورود به عرصه رفع مشکلات هستند.

پزشکیان در ادامه با تاکید بر اینکه حرف ما برای دنیا این است که ما با کسی دعوا نداریم، ولی در برابر فشار و تحریم نیز تسلیم نخواهیم شد، خاطرنشان کرد: وقتی دشمن به دنبال خلق شگفتانه با ترور سران نظام بود، ما به طور جدی به این فکر افتادیم که اختیارات را به استان‌ها تفویض کنیم تا هم اگر رئیس جمهور نبود، کار‌ها زمین نماند و هم میدان برای شکوفایی توانمندی افراد در سراسر کشور فراهم شود.

رئیس جمهور اسلامی ایران اظهار کرد: باور دارم که افراد توانمند زیادی در کشور داریم که اگر میدان در اختیار آنها باشد، قادرند مشکلات را حل کنند؛ لذا اختیارات را به استان‌ها تفویض کردیم و البته بر عملکرد آنها نظارت دقیق داریم. در تلاش هستیم تا به یک زبان و نگاه مشترک برای حل مشکلات و هم‌افزا کردن ظرفیت‌ها در این مسیر برسیم.

پزشکیان همچنین با اشاره به تلاش‌های دولت برای بهبود روابط و گسترش همکاری‌ها با همسایگان افزود: مگر می‌شود کشوری را که ۱۷ همسایه دارد، تحریم کرد! کافی است ما با همین ۱۷ کشور مراوده و تجارت داشته باشیم، آن وقت تحریم دیگر بی‌معنی می‌شود. از سوی دیگر باید تلاش کنیم مانند کشور‌هایی که نفت ندارند و تازه برای نیاز‌های خود نفت می‌خرند، به فروش نفت تکیه نداشته باشیم. این هدف یک عزم راسخ و وحدت و انسجام می‌خواهد.