رئیس جمهور در دیدار دبیرکل سازمان ملل، گفت: با وجود انجام تعهدات از سوی ایران و مخالفت روسیه و چین با اجرای اسنپ‌بک، اجرای آن و بازگشت تحریم‌ها عملی غیراخلاقی و غیرقانونی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پزشکیان در دیدار دبیرکل سازمان ملل، ضمن تشکر از مساعی او برای برقراری صلح و همچنین مواضع مناسب وی در رابطه با جنگ غزه اظهار کرد: متاسفانه جنایات و نسل‌کشی در غزه در حالی رخ می‌دهد که شورای امنیت سازمان ملل هیچ اقدامی حتی در حد محکوم کردن نیز برای توقف این جنگ انجام نداده است.

رئیس جمهور اسلامی ایران با بیان اینکه با وجود انجام تعهدات از سوی ایران و مخالفت روسیه و چین با اجرای اسنپ‌بک، اجرای آن و بازگشت تحریم‌ها عملی غیراخلاقی و غیرقانونی است، اظهار امیدواری کرد که دبیرکل از ظرفیت خود برای جلوگیری از این اقدام استفاده کند.

دبیرکل سازمان ملل نیز در این ملاقات با اشاره به تلاش‌های خود و سازمان ملل در محکوم کردن اسرائیل برای متوقف کردن این جنگ، تصریح کرد: سازمان ملل چند صد نفر از کارکنان خود را در این مدت در این جنگ از دست داده است.

گوترش اظهار امیدواری کرد که در روز‌های پایانی مانده به اجرای اسنپ بک برای این موضوع راه حل دیپلماتیک پیدا شود و شاهد بازگشت تحریم‌ها نباشیم.