نهمین جشن و مسابقه عکس عکاسان سینمای ایران با معرفی برگزیدگان در موزه سینمای ایران به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم پایانی نهمین جشن و مسابقه عکس عکاسان سینمای ایران به دبیری محمد (نادر) فوقانی، شامگاه جمعه ۴ مهر در موزه سینمای ایران برگزار شد.

سینما مدیون عکس‌های سینماست

نادر فوقانی دبیر جشن نهم عکاسان سینما در ابتدای مراسم، بر اهمیت برگزاری جشن تاکید کرد و گفت: سیاست‌های کلان انجمن عکاسان سینما بر حفظ شان و جایگاه عکاسی متمرکز است. این انجمن از عکاسی فیلم حمایت کرده و به «عکس فیلم» به عنوان عنصری با کیفیت و نقش مهم در تبلیغات آثار نمایشی نگاه می‌کند.

وی درباره اهداف انجمن عکاسان سینما بیان کرد: ساماندهی به مسائل تبلیغاتی فیلم، آموزش و شناخت جایگاه عکاسان و پویاتر شدن عکس فیلم از جمله اهداف انجمن عکاسان سینما است.

فوقانی تاکید کرد: بخش عظیمی از تاریخ سینمای ایران مدیون عکس‌های آن است.

اعلام برگزیدگان جشن نهم عکاسان سینما

در بخش بعدی مراسم، اسامی برگزیدگان نهمین جشن عکاسان سینما به شرح زیر معرفی شدند:

دیپلم افتخار بخش شبکه نمایش خانگی ۱۴۰۴ به فتاح ذی‌نوری برای عکس‌های «زخم کاری ۲» و امید صالحی برای سریال «آبان» در سال ۱۴۰۴ و سریال «در انتهای شب» در سال ۱۴۰۳ اهدا شد.

تندیس جشن در بخش فیلم‌های سینمایی به مهرداد امینی برای فیلم سینمایی «خدای جنگ» رسید.

تندیس و دیپلم افتخار بخش شبکه نمایش خانگی در سال ۱۴۰۲ به احمدرضا شجاعی برای مجموعه عکس‌های فیلم «خائن کشی» اهدا شد.

دیپلم افتخار بخش فیلم سینمایی در سال ۱۴۰۲ به امیرحسین غضنفری برای مجموعه عکس‌های فیلم سینمایی «احمد» تعلق گرفت.

دیپلم افتخار جشن در بخش فیلم سینمایی در سال ۱۴۰۳ به پویا شاه جهانی برای فیلم «پیشمرگ» اهدا شد.

دیپلم افتخار در بخش فیلم سینمایی در سال ۱۴۰۳ به مجید طالبی برای «زیبا صدایم کن» رسید.

دیپلم افتخار و تندیس در بخش شبکه نمایش خانگی در سال ۱۴۰۳، به سمیرا بختیاری برای سریال «گردن زنی» اهدا شد.

نمایشگاه آثار نهمین جشن عکاسان سینما از ۴ تا ۶ مهر در محوطه موزه سینما به نمایش گذاشته شده است.