ثبت سفارش موز، تخمه آفتابگردان، بادام زمینی، دانه کنجد، قهوه، ذرت انسانی و دانه کاکائو از امروز پنجم مهر آغاز می‌شود و فصل پاییز را پوشش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که ثبت سفارش محصولات موز، تخمه آفتابگردان، بادام زمینی، دانه کنجد، دانه قهوه، ذرت انسانی و دانه کاکائو از امروز ۵ مهر ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد.

ثبت سفارش این اقلام برای فصل پاییز طراحی شده و بخشی از آنها با تولید داخلی و بخشی با واردات تأمین می‌شود. به عنوان نمونه، تولید موز در داخل کشور آغاز شده و هدف‌گذاری شده است که ظرف سه سال آینده این محصول به خودکفایی برسد.

دانه آفتابگردان، دانه کنجد و بادام زمینی نیز محصولات کشاورزی قابل کشت در ایران هستند، اما میزان تولید داخلی پاسخگوی کل نیاز بازار نیست و واردات در این بخش ادامه دارد.

مصرف قهوه در ایران طی سال‌های اخیر به دلیل تغییر ذائقه ایرانیان افزایش چشمگیری داشته است. این رشد مصرف باعث شده واردات دانه سبز قهوه که در کارخانه‌های داخلی فرآوری می‌شود، سال گذشته حدود ۷۰ درصد افزایش یابد.

حسام ربیعی، رئیس انجمن قهوه ایران، اعلام کرده است که ۲۷۰ واحد صنعتی فعال در کشور توانایی ایجاد ارزش افزوده بر روی دانه خام قهوه را دارند و می‌توانند علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بازار منطقه را پوشش دهند و ارزآوری مناسبی برای کشور فراهم کنند.