پخش زنده
امروز: -
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد از تشدید عملیات عناصر اسرائیلی در شهر غزه طی دو روز گذشته ابراز نگرانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ «استفان دوجاریک» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین گزارش داد که با وجود ادامه آوارگی ساکنان به سمت جنوب، دهها هزار نفر همچنان در این شهر نیازمند دریافت کمکهای بشردوستانه هستند.
این مقام سازمان ملل با اشاره به حملات هوایی مداوم و بمبارانهای بالگردهای اسرائیلی در شهر غزه، که گفته میشود هر هشت تا ۹ دقیقه یک بار صورت میگیرد، افزود که خودروهای سازمان ملل نیز در نوار غزه مورد حمله قرار گرفتهاند و این امر امدادرسانی به غیرنظامیان را با دشواریهای جدی روبهرو کرده است.
وی تاکید کرد: چنین حملاتی به هیچ وجه قابل قبول نیست و باید فوراً متوقف شود.
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل همچنین از گشوده شدن آتش بر روی افرادی که به دنبال دریافت کمکهای بشردوستانه بودهاند، ابراز تاسف کرد و خواستار رعایت قوانین بینالمللی و حفاظت از غیرنظامیان و زیرساختهای بشردوستانه شد.