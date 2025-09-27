پخش زنده
اسلام تنها دین توانمند در مواجهه با چالشهای جهان معاصر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس ارشد مطالعات منطقهای در مراسم سالگرد شهید سیدحسن نصرالله در مسجد شامخی کاشان بر نقشآفرینی تمدنساز ایران در مقابله با هجمههای غربی تأکید کردوگفت: انرژی هستهای تحت مدیریت غربیهاست و ایران، چون تمدنساز است برای غربیها ترسآور و رعبآور است
غلامرضا بوجاری افزود: روحانیت در شیعه، یک روحانیت آزاد است و سید حسن نصرالله هم از این نوع بود که حذف این شهید در برنامه رژیم صهیونیستی بود.
وی همچنین به پنج طرح صهیونیستها برای تضعیف مقاومت اشاره کرد و گفت: ترور فرماندهان مقاومت، جنگ نظامی، طرح خلع سلاح گروههای مقاومت، محاصره اقتصادی و طرح دو دولتی در منطقه برای ایجاد اسرائیل قوی و فلسطین ضعیف از جمله این طرحها است.