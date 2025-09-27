به مناسبت هفته دفاع مقدس وگرامیداشت یاد وخاطره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، مراسم شبی باشهدا درکنارقبور شهدای محله میاندشت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ یکی از راویان دفاع مقدس دراین مراسم با اشاره به اینکه یاد شهدا هدایتگر وگره گشای مشکلات است گفت: شهدا در طریق حق حرکت کردند و اکنون چراغ هدایت و راهنمای ماهستند.

حجت الاسلام رحمت الله قربانی افزود: روزی کسی باور نمی‌کرد که راه کربلا باز شود، اما امروز می‌بینیم که به برکت خون همین شهدا و ازخودگذشتگی آنها امروز ۷ مسیر برای زیارت بارگاه مطهر اباعبدالله الحسین (ع) باز است.