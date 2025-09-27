برنامه «زربانو»، از تیر ۱۴۰۳، هر روز در قالبی کوتاه، اما پژوهش‌محور، بانوان شاخص ایرانی در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی را به مخاطبان معرفی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زهره عبدالرحیم، تهیه‌کننده و گوینده برنامه «زربانو»، درخصوص ساختار و شکل گیری این برنامه رادیو جوان گفت: «زربانو»، یکی از تازه‌ترین تولیدات رادیویی است که با ساختار کلامی، پیامی و مدت زمان ۵ دقیقه‌ای، توانسته جای خود را در جدول پخش باز کند و این برنامه، که به‌طور کامل تولیدی است، بر پایه پژوهش و گفتار تنظیم شده و هدف آن برجسته کردن نقش زنان موفق ایرانی در جامعه امروز است.

وی افزود: تمرکز اصلی «زربانو»، بر معرفی بانوانی است که در عین پایبندی به ارزش‌های دینی و اخلاقی، توانسته‌اند در حوزه‌های گوناگون علمی، فرهنگی، اجتماعی و حتی ورزشی خوش بدرخشند و الگویی قابل‌اعتماد برای نسل جوان باشند.

زهره عبدالرحیم، درباره ویژگی‌های این برنامه رادیویی گفت: ما از زمان اجرای این برنامه تاکنون هر روز کوشیده‌ایم بانویی از میان چهره‌های نامدار و اثرگذار ایرانی را به مخاطبان معرفی کنیم. وجه تمایز این برنامه در نگاه ویژه به جایگاه حجاب و اخلاق در زندگی و فعالیت این زنان است و تلاش کرده‌ایم نشان دهیم که رعایت موازین شرعی و اخلاقی هیچ مانعی برای پیشرفت و حضور اجتماعی نیست بلکه می‌تواند بخشی از هویت و مسیر موفقیت بانوان باشد.

وی در ادامه افزود: یکی از بخش‌های مهم برنامه، استفاده از گفتار خود بانوان موفق است. ما بخشی از صحبت‌های آنها را در برنامه پخش می‌کنیم تا شنونده‌ها به صورت مستقیم صدای تجربه، تلاش و انگیزه را از زبان خود این افراد بشنوند. به باور من، این شیوه تأثیرگذاری بیشتری دارد و می‌تواند برای جوانان الهام‌بخش باشد. وقتی یک دختر جوان یا حتی یک پسر نوجوان صدای بانویی را می‌شنود که از دل سختی‌ها گذشته و به موفقیت رسیده، این پیام را درک می‌کند که او هم می‌تواند مسیر خودش را بسازد.

وی گفت: برنامه «زربانو» از نظر ساختاری نیز متفاوت طراحی شده است. کوتاه بودن مدت‌زمان آن، تنها پنج دقیقه باعث می‌شود شنوندگان در هر شرایطی امکان دنبال کردن آن را داشته باشند. معرفی زنان موفق، به‌ویژه کسانی که توانسته‌اند بین ارزش‌های دینی و فعالیت اجتماعی توازن برقرار کنند، می‌تواند پاسخ روشنی به پرسش‌ها و دغدغه‌های نسل جدید باشد.

زهره عبدالرحیم گفت: هدف ما این است که جوانان باور کنند موفقیت دست‌یافتنی است و ما سعی می‌کنیم از زبان زنان ایرانی نشان دهیم که سختی‌ها و محدودیت‌ها نمی‌تواند مانع پیشرفت باشد. هر کسی اگر پشتکار و ایمان داشته باشد، می‌تواند به جایگاهی ارزشمند برسد.