به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، به مناسبت گرامی داشت هفته دفاع مقدس، به همت یکی از جانباز دوران دفاع مقدس و همکاری سپاه ناحیه شهرستان چرام ، هلال احمر و بنیاد شهید و امور ایثارگران این شهرستان صحنه عملیات والفجر ۸ در شهر سرفاریاب باز طراحی شد.

سید تیمور کشاورز جانباز دوران دفاع مقدس و بانی شبیه سازی صحنه عملیات والفجر ۸ با اشاره به اهداف بازسازی شبیه سازی این عملیات گفت: آشنائی نسل جدید با شرایط جنگ در عملیات‌های مختلف دوران دفاع مقدس و گرامی داشت یاد و خاطر و ادای دین نسبت به شهدا عن از اهداف شبیه سازی این عملیات است.

گفتنی است عملیات والفجر ۸ در بهمن ماه سال ۱۳۶۴ و در منطقه عملیاتی خسرو آباد تا رأس البیشه، با حضور ۵ هزار نیرو و با هدف مختل کردن امکان استخراج و فروش نفت رژیم بعث در این منطقه اجراشد.

این نمایشگاه برای بازدید عموم مردم و علاقه‌مندان تا ۱۰ مهر ماه دایر است.