به گزارش خبرگزاری صداو سیما افتتاح نخستین بازارچه دائمی صنایع دستی، دیدار با استاندار سیستان و بلوچستان، بازدید از برخی کارگاه‌های فعال صنایع‌دستی در زاهدان و افتتاح مرحله دوم مجتمع گردشگری بام زاهدان از برنامه‌های سفر یک روزه مریم جلالی دهکردی به زاهدان است.

قرار است معاون صنایع دستی وزیر میراث فرهنگی علاوه بر افتتاح بازارچه دائمی صنایع‌دستی استان از رویداد گردشگری خوراک و غذای ملل نیز که در بنای تاریخی ملک برگزار می‌شود دیدن کند.