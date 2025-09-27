به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، نیکولاس مادورو، با اشاره به تهدید‌های استعمارگران، از کشور‌های امریکای لاتین خواست برای حفاظت از تمامیت ارضی، صلح، حاکمیت و استقلال در منطقه با یکدیگر متحد شده و همکاری کنند.

وی با تأکید بر اینکه ونزوئلا در‌های خود را برای اتحاد بیشتر و همکاری مشترک با سایر کشور‌های امریکای لاتین برای حفاظت از سرزمین‌های دریای کارائیب باز نگه داشته است، افزود: ما همیشه برای صلح، برای حاکمیت تلاش خواهیم کرد و همه ما جنگجویان حافظ صلح هستیم.

رئیس جمهور ونزوئلا گفت: همه چیز را باید فدای صلح کرد و ونزوئلا همیشه خواهان صلح و دوستی بوده و خواهد بود و برای صلح هم هزینه می‌پردازد هر چند صلح باید با حفظ کرامت و احترام به حاکمیت ملی باشد.