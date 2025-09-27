به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با هفته دفاع مقدس و چهارم مهرماه روز سرباز؛ آیین تجلیل از سربازان سپاه شهرستان عباس‌آباد با حضور جمعی از مسئولان اجرایی، فرماندهان نظامی، انتظامی و بسیج، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس برگزار شد.

در این مراسم که در فضایی صمیمی و معنوی برگزار شد از تلاش‌ها و مجاهدت‌های سربازان وظیفه در راستای حفظ امنیت و خدمت‌رسانی به مردم تقدیر به‌عمل آمد.

فرمانده سپاه شهرستان عباس‌آباد در این آیین ضمن تبریک روز سرباز با تأکید بر نقش بی‌بدیل سربازان در تأمین امنیت و تقویت توان دفاعی کشورگفت: سربازان امروز ادامه‌دهندگان راه شهدا و ایثارگرانی هستند که با فداکاری از کیان انقلاب اسلامی دفاع کردند.

سرهنگ محمودی افزود: جوانان مومن، انقلابی و پرتلاش ما در لباس مقدس سربازی، سرمایه‌های ارزشمندی برای نظام جمهوری اسلامی به‌شمار می‌روند و حضور فعال آنان در عرصه‌های مختلف، مایه دلگرمی مردم و مسئولان است.

در پایان مراسم با اهدای لوح تقدیر و هدایا از جمعی از سربازان نمونه تجلیل شد.