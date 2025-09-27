پخش زنده
امروز: -
از خانوادههای چندقلو با مشوقهای فرزندآوری در کرمان حمایت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کرمان، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان با تأکید بر ضرورت اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: خانوادههای دارای فرزند سوم و چندقلو از مشوقهایی همچون تأمین زمین، تخفیف در قبوض خدماتی و حمایتهای بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی برخوردار میشوند.
ندا نظامی با اشاره به سیاستهای کلی جمعیت و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب آبان ۱۴۰۰ گفت: این قانون دارای ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره است که تکالیف مشخصی را برای دستگاههای اجرایی تعیین کرده است.
وی افزود: بر اساس این قانون، سازمان بهزیستی موظف است خدمات ویژهای به خانوادههای دارای فرزندان چندقلو ارائه کند. از جمله این خدمات، تأمین پوشک نوزادان تا پایان دو سالگی است که متأسفانه در سال جاری اعتبار مربوط به آن تخصیص داده نشده است.