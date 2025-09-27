فناوران یک شرکت دانش‌بنیان توانستند با تولید نانوذرات سلنیم، اکسیدروی و کلوئید نقره، محصولاتی نوآورانه برای صنایع آرایشی‌ـ‌بهداشتی، نساجی و پلاستیک توسعه دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فناوران شرکت دانش‌بنیانی با تولید طیف وسیعی از نانومواد پیشرفته از جمله نانوذرات سلنیم، اکسیدروی و کلوئید نقره، موفق به توسعه محصولات نوآورانه‌ای شده که در صنایع مختلف از جمله آرایشی و بهداشتی، نساجی و پلاستیک کاربرد دارد. این شرکت که توسط جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه و صنعتگران با سابقه تأسیس شده است.

این شرکت با تولید انبوه نانومواد مختلف، گام بلندی در جهت تأمین نیاز صنایع داخلی برداشته است. این شرکت که از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را آغاز کرده، در حال حاضر نانوموادی نظیر نانوذرات سلنیم، اکسیدروی و کلوئید نقره را تولید و به بازار عرضه می‌کند.

ظرفیت تولید این شرکت برای نانوذرات اکسیدروی ۲ تن در ماه و برای کلوئید نقره ۱۰۰ تن در ماه اعلام شده است.

از جمله محصولات این شرکت، نانوذرات سلنیم دی‌سولفات است که به صورت کلوئیدی تولید می‌شود و در صنعت شامپوسازی کاربرد دارد.

برخلاف نمونه‌های پودری متداول در بازار، فرم کلوئیدی و ابعاد نانومتری این محصول باعث افزایش چشمگیر اثربخشی آن شده است.

این ویژگی موجب شده تا میزان مصرف این ماده در خط تولید به یک پنجم کاهش یابد. این نانوذرات خاصیت ضدشوره و ضدخارش قابل‌توجهی ایجاد می‌کنند.

یکی دیگر از محصولات قابل‌توجه این شرکت، محلول ضدعفونی‌کننده‌ای با نام نانوکلینیا است که با استفاده از نانوذرات نقره و اکسیدروی تولید شده است.

این محصول که تأییدیه سازمان غذا و دارو را نیز دریافت کرده، برای ضدعفونی دست و سطوح مختلف قابل استفاده است.

وجود نانوذرات در فرمولاسیون این محصول، باعث افزایش اثربخشی آن در از بین بردن میکروارگانیسم‌ها شده است.

این محلول بدون نیاز به آبکشی، سطوح و دست‌ها را ضدعفونی می‌کند و به‌دلیل دارا بودن ترکیبات مرطوب‌کننده و نرم‌کننده، از خشکی پوست جلوگیری می‌نماید. این شرکت در حال توسعه محصولات جدیدی از جمله نانوذرات دی‌اکسید تیتانیم برای ایجاد خواص خودتمیزشوندگی نیز هست.