به مناسبت هفته دفاع مقدس، برنامه خوانش کتاب «مسافر شیاکوه»، در رواق کتاب حرم مطهر رضوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،کتاب «مسافر شیاکوه»، درباره زندگینامه دانش‌آموز جاویدالاثر؛ شهید «اسماعیل مشهدی» است. در این مراسم؛ در قالب مسابقه خوانش کتاب؛ نوجوانان حاضر با سیره رفتاری و عملی شهید مشهدی آشنا شدند.

در انتهای این برنامه؛ با حضور برخی از مدیران حرم مطهر رضوی و اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خراسان رضوی، با اهدای هدایایی از خانواده این شهید جاویدالاثر تقدیر شد.

«مسافر شیاکو» به قلم «محمدعلی خواجوی» و به همت نشر نوید فتح در ۱۲۴ صفحه چاپ شده است.