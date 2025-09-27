پخش زنده
بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا، تمامی قطعات یدکی خودرو باید با شناسه کالا عرضه شوند تا از ورود و توزیع قطعات تقلبی و قاچاق در بازار جلوگیری شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نبود شناسه کالا بر روی برخی از قطعات یدکی خودرو همچنان یکی از چالشهای جدی بازار به شمار میرود.
کارشناسان میگویند شناسه کالا علاوه بر تضمین اصالت کالا، امکان رهگیری و نظارت بر زنجیره تأمین را فراهم میکند.
سخنگوی اتاق اصناف ایران با تأکید بر ضرورت رعایت این قانون گفت: معیار اصلی برای شناسایی کالای اصلی از تقلبی در بازار، داشتن یا نداشتن شناسه کالا است.
اجرای دقیق این طرح میتواند به کاهش عرضه قطعات تقلبی و قاچاق و افزایش اعتماد مصرفکنندگان کمک کند.