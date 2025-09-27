به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاونت فرهنگی و هنری ناحیه مقاومت بسیج سپاه ششتمد گفت: این رویداد ورزشی با حمایت ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس شهرستان و میزبانی هیئت پرورش اندام سبزوار و با حضور ۲۰ ورزشکار از استان های خراسان رضوی و خراسان شمالی برگزار شد.

حسن دلبری افزود: در پایان این مسابقات در دسته وزن ۱۱۰- کیلوگرم، علی هاشم‌زهی، فرزاد کهن‌سال و امیر حسین‌زاده اول تا سوم شدند.

وی ادامه داد: در دسته وزن ۸۵- کیلوگرم نیز مهدی اسماعیلی مدال طلا و مجتبی قارزی مدال نقره و رضا محبی مدال برنز کسب کردند.

در مراسم پایانی این مسابقات، از همه قهرمانان و مقام‌ آوران با اهدای جوایز نقدی، غیرنقدی و سوغات محلی ششتمد قدردانی شد.