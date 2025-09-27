به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: افزایش رطوبت تا اواسط وقت امروز شنبه پنجم مهر باعث کاهش دید افقی در ساعاتی از صبحگاه و شامگاه در مناطق جنوبی و ساحلی و جاده‌های مواصلاتی آبادان، اهواز، ماهشهر و هندیجان خواهد شد.

محمد سبزه زاری با بیان اینکه هم اکنون رطوبت هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر ۷۰ درصد است افزود: از رانندگان می‌خواهیم تا بهبهود شرایط جوی از سفر‌های غیرضروری خودداری کنند.

در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر ۴۲ درجه و کمترین دما ۲۳ درجه سانتیگراد بوده است.

دمای کنونی هوا در این دو شهر ۲۹ درجه سانتیگراد گزارش شده است.