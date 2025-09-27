مدیرعامل شرکت توانیر گفت: متوسط فرکانس شبکه برق در تابستان امسال به ۴۹.۹ رسید این در حالی است که در سال‌های گذشته به ترتیب ۴۹.۸۴۵ و ۴۹.۸۵ بود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مصطفی رجبی‌مشهدی گفت: متوسط فرکانس شبکه برق در تابستان امسال به ۴۹.۹ رسید این در حالی است که در سال‌های گذشته به ترتیب ۴۹.۸۴۵ و ۴۹.۸۵ بود.

وی ادامه داد: به طور کلی درصد قرارگیری ولتاژ شبکه در بازه استاندارد نیز از ۵۸.۲۵ درصد و در سال گذشته به ۶۸.۳ درصد در سال جاری افزایش یافته است.

همچنین به گفته مدیرعامل توانیر، این آمار نشان می‌دهد صنعت برق کشور توانسته ضمن کنترل مصرف، کیفیت و پایداری شبکه را نیز ارتقا دهد.