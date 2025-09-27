پخش زنده
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد: حسن یزدانی پرافتخارترین کشتیگیر تاریخ ایران، در بازیهای کشورهای اسلامی شرکت نخواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران گفت: حسن یزدانی دلاور مازندرانی در بازیهای کشورهای اسلامی شرکت نخواهد کرد.
در شرایطی که پیش از این نام حسن یزدانی به عنوان یکی از گزینههای حضور در بازیهای کشورهای اسلامی مطرح شده بود، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد تاکید کرد او به این بازیها نمیرسد.
پژمان درستکار درباره آخرین وضعیت حسن یزدانی و زمان بازگشت او به میادین گفت: یزدانی وضعیت رو به بهبودی دارد. او مرور فن را شروع کرده است و قطعا وارد چرخه انتخابی تیم ملی خواهد شد.
او تاکید کرد: یزدانی به بازیهای کشورهای اسلامی نمیرسد و تصمیم درباره اینکه او در ۹۲ یا ۹۷ کیلوگرم به میادین کشتی بازگردد با خود اوست و بعد از بازگشتش به تمرینات در این باره تصمیم خواهد گرفت.
پهلوان مازندران
حسن یزدانی چراتی متولد ۵ دی ۱۳۷۳جویبار کشتیگیرایرانی است که دارنده بیشترین تعداد مدالهای جهانی و المپیک در کشور است.
او برنده نشان طلای المپیک ۲۰۱۶ ریو در دستهٔ ۷۴ کیلوگرم و نشان نقرهٔ المپیک ۲۰۲۰ توکیو و نقرهٔ المپیک ۲۰۲۴ پاریس در دستهٔ ۸۶ کیلوگرم است.
یزدانی قهرمان سه دورهٔ مسابقات قهرمانی کشتی جهان در سالهای ۲۰۱۷، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ و دارندهٔ سه نشان نقره و یک برنز این مسابقات است.
کسب مدال طلای بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ وبازیهای آسیایی ۲۰۲۲، کسب دو عنوان قهرمانی در مسابقات قهرمانی کشتی آسیا از دیگر افتخارات حسن یزدانی است.
پهلوان مازندرانی در سال ۲۰۱۷ از سوی اتحادیه جهانی کشتی به عنوان بهترین کشتیگیر سال جهان انتخاب شد و در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ با گرفتن مدال نقرهٔ مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۲۲ در بلگراد، پرافتخارترین کشتیگیر تاریخ ایران از نظر تعداد شمارش مدال جهانی و المپیک شد.