به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: از ابتدای شهریور سال جاری بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تردد بین استانی در راه‌های مواصلاتی استان انجام شده است.

جلال‌زاده افزود: از این تعداد ۴۷۲ هزار و ۳۵۴ تردد بین استانی مربوط به وسایل نقلیه سنگین و تعداد یک میلیون و ۲۵۷ هزار و ۸۰۹ تردد نیز به وسایل نقلیه سبک تعلق داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: بر اساس پلاک‌های رویت شده توسط سامانه‌های پلاک خوان از مجموع خودرو‌های وارد شده به استان سهم ۱۸ درصدی از مبدا خراسان رضوی بوده و همچنین استان‌های خراسان رضوی، اصفهان و سیستان و بلوچستان بیشترین سهم مقاصد سفر را داشته‌اند.

جلال زاده افزود: همچنین ۳۱ هزار و ۴۲۲ وسیله نقلیه غیر بومی مشاهده شده بین ۴ تا ۷ روز در استان اقامت داشتند و بیشینه حضور وسایل نقلیه غیربومی در استان در روز تاریخ ۱۰ شهریور و معادل ۶۵ درصد کل وسایل نقلیه مشاهده شده بوده است.

به گفته وی بیشترین تردد استان در محور‌های بیرجند-قاین، بیرجند_سربیشه و بیرجند_خوسف بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: در این مدت بیش از ۵ هزار و ۳۴۱ تماس با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان انجام شده و توسط کارشناسان مرکز پاسخ داده شده است.

جلال زاده همچنین با اشاره به اینکه تیم‌های راهداری به صورت مستمر در کنار سایر نیرو‌های امدادی مشغول به خدمت‌رسانی در طول راه‌های استان هستند افزود: از هموطنان درخواست می‌شود برای حفظ سلامت خود و همراهان نکات ایمنی سفر را رعایت و با سرعت مطمئنه در جاده‌ها تردد کرده و همچنین قبل از آغاز سفر برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها میتوانند با تلفن ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان تماس بگیرند.