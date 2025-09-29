راه‌اندازی خط تولید کارخانه سیب زمینی نیمه آماده (فرنچ‌فرایز) در فریدن، قطب محصول سیب زمینی استان اصفهان، در گیر و دار تصمیم و عزم ملی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی فریدن گفت:شهرستان فریدن با سطح زیرکشت ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار و تولید سالیانه ۱۵۰ هزار تن سیب‌زمینی، رتبه نخست استانی را دارد، اما نبود کارخانه صنایع تبدیلی نهایی، زنجیره تولید را ناقص گذاشته و راه‌اندازی خط تولید کارخانه سیب زمینی نیمه آماده این شهرستان نیازمند کمک و عزم ملی است.

محمد زمان احمدی افزود: از تولید بذر تا برداشت، سردخانه و بسته‌بندی در شهرستان انجام می‌شود، اما زنجیره پایانی یعنی کارخانه صنایع تبدیلی در منطقه وجود ندارد و این موضوع برای کشاورزان چالش‌ساز شده است.

سرمایه‌گذار کارخانه سیب زمینی نیمه آماده فریدن، نیز گفت: ساخت کارخانه تکمیل شده است، اما ورود خط تولید از خارج کشور نیازمند تأمین مالی است.

سیداسعد عبداللهی افزود: با راه‌اندازی کارخانه در شهر دامنه فریدن برای ۲۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد و نه تنها مشکل کشاورزان فریدن، بلکه مشکلات کشاورزان غرب استان اصفهان و برخی استان‌های همجوار نیز مرتفع می‌شود.