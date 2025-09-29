فریدن
راهاندازی خط تولید کارخانه سیب زمینی نیمه آماده پیگیری ملی می طلبد
راهاندازی خط تولید کارخانه سیب زمینی نیمه آماده (فرنچفرایز) در فریدن، قطب محصول سیب زمینی استان اصفهان، در گیر و دار تصمیم و عزم ملی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی فریدن گفت:شهرستان فریدن با سطح زیرکشت ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار و تولید سالیانه ۱۵۰ هزار تن سیبزمینی، رتبه نخست استانی را دارد، اما نبود کارخانه صنایع تبدیلی نهایی، زنجیره تولید را ناقص گذاشته و راهاندازی خط تولید کارخانه سیب زمینی نیمه آماده این شهرستان نیازمند کمک و عزم ملی است.
محمد زمان احمدی افزود: از تولید بذر تا برداشت، سردخانه و بستهبندی در شهرستان انجام میشود، اما زنجیره پایانی یعنی کارخانه صنایع تبدیلی در منطقه وجود ندارد و این موضوع برای کشاورزان چالشساز شده است.
سرمایهگذار کارخانه سیب زمینی نیمه آماده فریدن، نیز گفت: ساخت کارخانه تکمیل شده است، اما ورود خط تولید از خارج کشور نیازمند تأمین مالی است.
سیداسعد عبداللهی افزود: با راهاندازی کارخانه در شهر دامنه فریدن برای ۲۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد و نه تنها مشکل کشاورزان فریدن، بلکه مشکلات کشاورزان غرب استان اصفهان و برخی استانهای همجوار نیز مرتفع میشود.
راهاندازی خط تولید کارخانه فرنچفرایز فریدن در گیر و دار تصمیم و عزم ملی راهاندازی خط تولید کارخانه فرنچفرایز فریدن در گیر و دار تصمیم و عزم ملی راهاندازی خط تولید کارخانه فرنچفرایز فریدن در گیر و دار تصمیم و عزم ملی راهاندازی خط تولید کارخانه فرنچفرایز فریدن در گیر و دار تصمیم و عزم ملی راهاندازی خط تولید کارخانه فرنچفرایز فریدن در گیر و دار تصمیم و عزم ملی راهاندازی خط تولید کارخانه فرنچفرایز فریدن در گیر و دار تصمیم و عزم ملی راهاندازی خط تولید کارخانه فرنچفرایز فریدن در گیر و دار تصمیم و عزم ملی راهاندازی خط تولید کارخانه فرنچفرایز فریدن در گیر و دار تصمیم و عزم ملی راهاندازی خط تولید کارخانه فرنچفرایز فریدن در گیر و دار تصمیم و عزم ملی راهاندازی خط تولید کارخانه فرنچفرایز فریدن در گیر و دار تصمیم و عزم ملی راهاندازی خط تولید کارخانه فرنچفرایز فریدن در گیر و دار تصمیم و عزم ملی راهاندازی خط تولید کارخانه فرنچفرایز فریدن در گیر و دار تصمیم و عزم ملی راهاندازی خط تولید کارخانه فرنچفرایز فریدن در گیر و دار تصمیم و عزم ملی راهاندازی خط تولید کارخانه فرنچفرایز فریدن در گیر و دار تصمیم و عزم ملی راهاندازی خط تولید کارخانه فرنچفرایز فریدن در گیر و دار تصمیم و عزم ملی راهاندازی خط تولید کارخانه فرنچفرایز فریدن در گیر و دار تصمیم و عزم ملی راهاندازی خط تولید کارخانه فرنچفرایز فریدن در گیر و دار تصمیم و عزم ملی راهاندازی خط تولید کارخانه فرنچفرایز فریدن در گیر و دار تصمیم و عزم ملی راهاندازی خط تولید کارخانه فرنچفرایز فریدن در گیر و دار تصمیم و عزم ملی راهاندازی خط تولید کارخانه فرنچفرایز فریدن در گیر و دار تصمیم و عزم ملی