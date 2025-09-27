به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روح الله عمادی در نشست بررسی مسایل حوزه مسکن، شهرسازی و راه بندر امام خمینی، از آغاز عملیات اجرایی فاز پنج مسکن و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی این شهرستان خبر داد.

وی گفت: یکی از موضوعات مهم بندر امام، بحث مالکیت‌ها بود که خوشبختانه مشکل بلوکی‌ها و اسناد مالکیت آنها برطرف شده است

عمادی افزود: در فاز پنج بندر امام، سال‌ها پیش زمین‌ها واگذار شده، اما به دلیل آماده‌سازی نشدن معابر، مردم در شرایط سختی زندگی می‌کردند که اکنون با ورود بنیاد مسکن به عنوان کارگزار اداره کل راه و شهرسازی، عملیات اجرایی آغاز شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با تاکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان اظهار کرد: تامین اعتبار انجام شده و پیمانکار نیز مشخص شده است، انتظار می‌رود دستگاه‌های آب، برق، گاز و فاضلاب در کوتاه‌ترین زمان پای کار بیایند تا پس از آن عملیات جدول‌گذاری، زیرسازی و آسفالت خیابان‌ها انجام و پروژه تحویل مردم شود.

عمادی در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات حوزه راه اشاره کرد و افزود: جاده حدفاصل ماهشهر – بندر امام نیازمند نیوجرسی‌گذاری است که ظرف یک ماه آینده این موضوع اجرا خواهد شد.

وی اجرای طرح جامع شهر‌های بندر ماهشهر و بندر امام خمینی (ره) را اقدامی مهم و اثرگذار دانست و گفت: با انتخاب مشاور و آغاز جلسات کارگروهی، نیازمندی‌ها و چالش‌های این ۲ شهر صنعتی بررسی و در قالب سند توسعه شهری نهایی خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان همچنین با اشاره به طرح‌های بازسازی در شهرک‌های رضوان و کوثر ادامه داد: جدول‌گذاری و آسفالت این مناطق به اتمام رسیده و طرح شهرک فردوس نیز در مراحل پایانی قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: زمین‌های مربوط به نهضت ملی مسکن در بندر امام آماده‌سازی و تحویل بنیاد مسکن شده و طی یک ماه آینده تخصیص زمین برای متقاضیان آغاز خواهد شد. به گزارش ایرنا، بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، ۱۴۰۰ واحد مسکونی در قالب این طرح در بندر امام احداث خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با بیان اینکه بیش از ۳۱۹ هزار نفر در سامانه نهضت ملی مسکن خوزستان ثبت‌نام کرده‌اند گفت: از این تعداد بیش از ۵۹ هزار نفر متقاضی حائز شرایط بوده و تایید نهایی شدند