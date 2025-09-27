به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ پس از تجاوز عراق به خاک ایران در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ و اشغال سریع بخش‌هایی از ایران، شکست حصر آبادان در سایه اتحاد و همدلی خرمشهر مهمترین شهر بندری ایران پس از ۴۰ روز مقاومت دلیرانه، به دست دشمن افتاد.

پس از سقوط خرمشهر دشمن تلاش کرد تا از طریق شرق کارون و شمال بهمنشیر، آبادان را نیز اشغال کند که با این وضعیت آبادان در یک محاصره ۳۳۰ درجه‌ای قرار می‌گرفت.

حصر آبادان باید شکسته شود. این جمله فرازی از سخنان امام خمینی (ره) معمار بزرگ انقلاب درباره محاصره شهر آبادان و ضرورت دفاع از مرز‌ها به نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی است.

رزمندگان سرفراز کشور از تمام ارگان‌ها با دستور بنیانگذار انقلاب اسلامی، یکی از بزرگترین و گسترده‌ترین عملیات دوران دفاع مقدس با نام عملیات ثامن الائمه را برای شکست حصر آبادان طرح ریزی کردند.

ثامن الائمه از مهمترین نبرد‌های دوران دفاع مقدس است که سبب شکسته شدن حصر آبادان و ناکامی رژیم بعث در دستیابی به این شهر شد.

عملیات ثامن الائمه (ع) در ساعت یک بامداد پنجم مهر ۱۳۶۰ با رمز نصر من الله و فتح قریب آغاز شد و رزمندگان اسلام در ساعت‌های نخست عملیات، با حمله به مواضع عراق و درهم شکستن مقاومت نیرو‌های بعثی خاکریز‌های دشمن متجاوز را تصرف کردند.

رزمندگان اسلام با روشن شدن هوا و ادامه پیشروی از محور شمالی به سمت پل مارد نخستین ضربه شکننده را به نیرو‌های عراقی وارد آوردند با این حال نیرو‌های متجاوز بعثی همچنان در منطقه پل حفار مقاومت می‌کردند.

رزمندگان اسلام با به دست گرفتن ابتکار عمل و ادامه پیشروی در محور‌های مختلف، دشمن را در تنگنا قرار دادند. جاده ماهشهر به آبادان در نخستین ساعت‌های پنجم مهر ۱۳۶۰ آزاد شد و با پیشروی نیرو‌ها از شمال به جنوب و تصرف پل قصبه، امکان مقاومت از نیرو‌های عراقی گرفته شد و بعداز ظهر همان روز نیرو‌های بعثی از پل حفار عقب رانده شدند.

عصر روز دوم عملیات (ششم مهر)، نیرو‌های عراقی به تدریج مجبور به تسلیم و عقب نشینی شدند و سرانجام در پایان این روز منطقه سرپل آزاد شد.

رزمندگان شجاع وطن در روز سوم عملیات منطقه را از وجود نیرو‌های دشمن پاکسازی کردند و در ساحل شرقی رودخانه کارون استقرار یافتند و بدین ترتیب فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر شکستن حصر آبادان، در مدت ۴۲ ساعت نبرد نیرو‌های ارتش، سپاه پاسداران و نیرو‌های مردمی با موفقیت کامل اجرا شد.

پنجم مهر، سالروز شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الائمه (ع) آزادسازی ۱۵۰ کیلومتر مربع از خاک میهن اسلامی از جمله ۲ جاده استراتژیک و راهبردی اهواز به آبادان و ماهشهر به آبادان و خروج شهر آبادان از محاصره، اسارت یکهزار و ۸۰۰ نفر از نیرو‌های دشمن، کشته و زخمی شدن یکهزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار نفر از نیرو‌های عراقی و انهدام ۹۰ دستگاه تانک و نفربر، به غنیمت گرفتن ۱۰۰ دستگاه تانک و ۶۰ دستگاه نفربر، سه دستگاه لودر و ۱۵۰ دستگاه خودرو و انهدام سه فروند هواپیما و یک فروند بالگرد دشمن از پیامد‌های عملیات غرور آفرین ثامن الائمه (ع) بود.