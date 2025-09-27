پخش زنده
امروز: -
یکی از مدارس روستایی شهرستان خواف سال تحصیلی را تنها با یک دانش آموز و یک معلم آغاز کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش خواف گفت: با جذب ۲۰۷ نیروی جدید، هیچ کلاسی در این شهرستان بدون معلم نیست.
حمید زنگنه افزود: نیروهای تازه وارد ضمن تکمیل کادر آموزشی، کیفیت آموزش را افزایش خواهند داد.
وی ادامه داد: تعلیم و تربیت در خواف در سال تحصیلی ۱۴۰۴ ـ ۱۴۰۵ با حضور حدود ۳ هزار و ۲۰۰ معلم و ۴۵ هزار و ۵۰۷ دانش آموز در ۳۵۴ مدرسه آغاز شده است.
زنگنه گفت: یکی از نکات جالبِ آغاز سال تحصیلی در خواف، فعالیت آموزشی مدرسه امام رضا (ع) در روستای دردوی بخش سنگان خواف است که تنها با یک دانش آموز و یک معلم آغاز به کار کرده است.