به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش خواف گفت: با جذب ۲۰۷ نیروی جدید، هیچ کلاسی در این شهرستان بدون معلم نیست.

حمید زنگنه افزود: نیرو‌های تازه‌ وارد ضمن تکمیل کادر آموزشی، کیفیت آموزش را افزایش خواهند داد.

وی ادامه داد: تعلیم و تربیت در خواف در سال تحصیلی ۱۴۰۴ ـ ۱۴۰۵ با حضور حدود ۳ هزار و ۲۰۰ معلم و ۴۵ هزار و ۵۰۷ دانش‌ آموز در ۳۵۴ مدرسه آغاز شده است.

زنگنه گفت: یکی از نکات جالبِ آغاز سال تحصیلی در خواف، فعالیت آموزشی مدرسه امام رضا (ع) در روستای دردوی بخش سنگان خواف است که تنها با یک دانش‌ آموز و یک معلم آغاز به کار کرده است.