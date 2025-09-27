معاون وزارت جهاد کشاورزی در آغاز فصل زراعی ۱۴۰۵_۱۴۰۴ ابراز امیدواری کرد با همکاری و تلاش همه دستگاه‌ها و فعالان بخش کشاورزی امنیت پایدار غذایی کشور تامین شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجید آنجفی، معاون امور زارعت جهاد کشاورزی امروز شنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۴ پیش از برگزاری مراسم آغاز فصل زراعی ۱۴۰۵_۱۴۰۴، اجرای الگوی کشت، پایداری رشد کشاورزی و رسیدن به خودکفایی را از جمله مهمترین برنامه‌های جهاد کشاورزی در سال زراعی جدید خواند و گفت: از همه دستگاه‌های ذیربطز و فعالان بخش کشاورزی می‌خواهیم که با عزمی منسجم و همگانی برای تامین پایدار امنیت غذایی تلاش کنند.

آنجفی در برنامه سلام خبرنگار صبح شنبه با بیان اینکه سال زراعی جدید عموما از اول پائیز هر سال آغاز شده و تا پایان شهریور سال آینده ادامه دارد، اظهار داشت: وقتی از سال زراعی صحبت می‌کنیم، منظور تنها یک موضوع تقویمی نیست بلکه مهمترین نیاز جامعه یعنی غذا را شامل می‌شود که در آن نزدیک به ۴ میلیون بهره بردار برای تولید بیش از ۱۳۰ میلیون تن محصولات غذایی تلاش می‌کنند.

وی افزود: تامین این محصولات متناسب با آنچه که جامعه نیاز دارد، مستلزم برنامه ریزی و تلاش مداوم است.

معاون امور زراعت جهاد کشاورزی با اشاره به برخی از مشکلات سال زراعی اخیر از جمله خشکسالی گفت: سالی که گذشت برای بخش کشاورزی سال دشواری بود چراکه یکی از شدیدترین بحران‌های کم آبی نیم قرن اخیر را تجربه کردیم و شاهد کمترین میزان بارندگی بودیم.

آنجفی افزود: ناترازی در تامین و مصرف انرژی به ویژ]برق نیز از مشکلات بزرگ کشاورزان بود و تدابیر زیادی اندیشیده شد تا خسارت‌ها به حداقل برسد.

وی با بیان اینکه خشکسالی سال زراعی اخیر در نیم قرن گذشته تنها یک بار در سال ۱۴۰۰ رخ داده بود، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ به دلیل خشکسالی حدود چهار و نیم میلیون تن گندم خرید تضمینی شد، اما امسال گندم خریداری شده از کشاورزان به نزدیک ۸ میلیون تن رسیده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی عمده‌ترین دلیل افزایش تولید گندم با توجه به شرایط خشکسالی مشابه در سال ۱۴۰۰ را اجرای طرح جهش تولید در دیمزار‌ها خواند و افزود: تلاش کردیم که با افزایش بهره وری در دیمزار‌ها و همچنین تنوع کشت با شرایط خشکسالی مقابله کنیم و بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده امسال نیز برای پایداری این عملکرد تلاش خواهیم کرد.

آنجفی گفت: در سال زراعی جدید نیز تلاش بر این است که تکیه به منابع آبی و کشت‌های آبی را کاهش دهیم و روی دیمزار‌ها متمرکز شویم. همچنین اصلاح الگوی کشت را نیز با جدیت دنبال خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه در سال زراعی گذشته نیز با وجود کم آبی و مشکلاتی مانند تخصیص نیافتن بودجه مناسب، طرح الگوی کشت پیگیری شد، افزود: کار اصلاح الگوی کشت معطل نمانده، اما اجرای کامل این طرح نیاز به عزم همگانی دارد و همه دستگاه‌ها باید پای کار باشند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: تغییر الگوی کشت ممکن است هزینه‌هایی به کشاورز تحمیل کند و باعث کاهش درآمد او شود، بنابر این لازم است که حمایت‌ها و سیاست‌هایی برای جبران این موضوع در نظر گرفته شود.

آنجفی ضمن ابراز امیدواری برای پیشرفت در اجرای طرح ملی الگوی کشت، با اشاره به برگزاری اجلاس تخصصی الگوی کشت که با حضور اعضای کارگروه ملی و نمایندگان وزارتخانه‌های مرتبط برگزار خواهد شد، از همه وزارتخانه‌های مرتبط خواست در این زمینه کوشا باشند.

وی با اشاره به برگزاری مراسم آغاز سال زراعی جدید درباره برنامه‌های این مراسم گفت: علاوه بر سخنرانی مدیران و مسئولان در افتتاحیه، نشست‌های تخصصی در زمینه اقناع افکار عمومی و فعالیت رسانه‌ای نیز برپا خواهد شد و در ادامه نیز، در بخش‌های زراعت، باغبانی و ترویج نشست‌هایی برگزار می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین از تامین ۵۰۰ هزار تن بذر خبر داد و با بیان اینکه برای سال زراعی جدید نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان از جمله بذر، کود و انواع سموم تامین شده است، از کشاورزان خواست استفاده از کود مناسب را در زمان کاشت انجام دهند تا عملکرد بهتری داشته باشند.