رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه با اعلام این خبر عنوان کرد: بر اثر گود برداری غیر اصولی و ریزش ساختمان ۳ طبقه در خیابان بهار یک نفر مصدوم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،آتشپاد قادری گفت: این حادثه ساعت ۲۳ جمعه چهارم مهرماه به ستاد فرماندهی عملیات سازمان اعلام شد که بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاههای شماره ۴ و نجات مرکزی به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: گود برداری غیر اصولی در زمینی به مساحت حدود ۳۰۰ متر مربع صورت گرفت که در ضلع غربی آن ساختمان سه طبقه مسکونی دچار ریزش شد.
قادری اضافه کرد: مصدوم این حادثه یک مرد مسن بود که توسط آتش نشانان از زیر آوار بیرون کشیده شد و به مراکز درمانی انتقال یافت.