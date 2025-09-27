به دنبال سوء استفاده سه کشور اروپایی از سازوکار حل اختلاف برجام، سفرای جمهوری اسلامی ایران در آلمان، فرانسه و انگلیس برای مشورت به تهران فرا خوانده شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی اقدام غیرمسئولانه سه کشور اروپایی در سوء استفاده از سازوکار حل اختلاف برجام برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت سازمان ملل، سفرای جمهوری اسلامی ایران در آلمان، فرانسه و انگلیس برای مشورت به تهران فرا خوانده شدند.

پیش از رأی گیری شورای امنیت، مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در دیدار دبیرکل سازمان ملل، گفته بود: با وجود انجام تعهدات از سوی ایران و مخالفت روسیه و چین با اجرای اسنپ‌بک، اجرای آن و بازگشت تحریم‌ها عملی غیراخلاقی و غیرقانونی است.

نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد جمعه شب (به وقت تهران) برای رأی گیری درباره پیش‌نویس قطعنامه ارائه شده از سوی روسیه و چین برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ و جلوگیری از فعال شدن غیر قانونی ساز وکار اسنپ بک برگزار شد.

در این نشست تنها چهار کشور از طرح روسیه و چین برای تعویق اعمال تحریم‌های ایران حمایت کردند و این طرح به حد نصاب نرسید.

این قطعنامه با چهار رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع رد شد.

نماینده کره جنوبی به‌عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت اعلام کرد تحریم‌های سازمان ملل از روز بیست و هفتم سپتامبر (شنبه ۵ مهر ماه ۱۴۰۴) و از ساعت ۲۰ به وقت نیویورک بازاعمال می‌شوند.

ایران اعلام کرده است که به اجرای اسنپ‌بک پاسخ خواهد داد.