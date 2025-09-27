به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ صبح امروز، دو تن از مأموران خدوم و ایثارگر فرماندهی انتظامی استان مرکزی در جریان درگیری با سارقان مسلح در یکی از مناطق روستایی استان به شهادت رسیدند.

این مأموران در حال اجرای مأموریت مقابله با سرقت بوده که با تیراندازی مهاجمان روبه‌رو شدند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی ضمن عرض تسلیت شهادت این غیور مردان، دستور ویژه‌ای جهت اجرای عملیات شناسایی و تعقیب عوامل این حادثه صادر کرد که هرگونه اطلاعات تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.