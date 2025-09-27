در آستانه برگزاری سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان همدان، شورای سیاست‌گذاری این رویداد هنری با حضور اعضای خود تشکیل جلسه داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این نشست پس از تبادل نظر با رأی اکثریت اعضا، سعید پورشعبانی به‌عنوان دبیر سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان منصوب شد.

این دوره از جشنواره با تأکید بر تقویت هویت ایرانی-اسلامی افزایش نشاط اجتماعی و حمایت از تولیدات نمایشی بومی برگزار می‌شود.

همچنین شناسایی و معرفی آثار برگزیده به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از مهم‌ترین اهداف این رویداد فرهنگی و هنری به شمار می‌رود.

سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان پنجم آبان‌ماه امسال در همدان برگزار می‌شود.