نخستین هفته فیلم‌های ایرانی در کره جنوبی از دوم تا پنجم مهرماه به میزبانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در سئول و با همکاری آرشیو فیلم کره برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آرشیو فیلم کره به عنوان معتبرترین نهاد سینمایی دولتی این کشور، نقش مهمی در برگزاری این رویداد فرهنگی ایفا کرده است. مراسم افتتاحیه با حضور جمعی از سفرای خارجی مقیم کره جنوبی، شهروندان کره‌ای علاقه‌مند به سینمای ایران و ایرانیان مقیم برگزار شد.

در این مراسم، فیلم یه حبه قند به عنوان اثر افتتاحیه نمایش داده شد که با استقبال گسترده مخاطبان همراه بود.

برگزاری این هفته فیلم، نخستین تجربه رسمی نمایش آثار سینمای ایران در قالب یک رویداد فرهنگی در کره جنوبی است و گامی در جهت معرفی تاریخ و ظرفیت‌های هنری سینمای ایران و تقویت پیوند‌های فرهنگی میان دو کشور به شمار می‌رود.

جایزه جشنواره بوسان برای مستند ایرانی

همچنین سی‌امین جشنواره فیلم بوسان، جایزه ویژه آثار مستند خود را به «بال‌های آوازخوان» ساخته هیمن خالدی اعطا کرد.

جایزه «Mecenat Award» جشنواره بوسان به بهترین آثار مستند این رویداد سینمایی در بخش رقابتی «Wide Angle» بوسان اعطا شد و امسال سه فیلم مستند شامل دو اثر کره جنوبی و «بال‌های آوازخوان» ساخته هیمن خالدی موفق به کسب این جایزه شدند.

این فیلم، نخستین تجربه کارگردانی مستند بلند هیمن خالدی است و با روایتی موازی و درهم‌تنیده از زندگی سه زوج، مواجهه آن‌ها با مسئله مهاجرت را به تصویر می‌کشد. لوکیشن فیلم، روستای دره‌تفی در مریوان کردستان است؛ جایی که انسان‌ها و لک‌لک‌ها در همزیستی‌ای کم‌نظیر زندگی می‌کنند.

در مرکز روایت، زنی سالخورده قرار دارد که هم‌زمان از شوهر صدساله‌اش و لک‌لکی زخمی مراقبت می‌کند، در حالی‌که دخترش در حال آماده شدن برای مهاجرت به اروپا و پیوستن به همسرش است. بال‌های آوازخوان تلاشی‌ست برای بازنمایی مهاجرت بدون قضاوت و ارائه نگاهی نو به زندگی روستایی؛ نه از منظر فقر یا نوستالژی، بلکه از زاویه‌ای همدلانه و انسانی.

مراحل پژوهش، تولید و پس‌تولید این مستند طی چهار سال به انجام رسیده است.