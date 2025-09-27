پخش زنده
شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز پنجم مهرماه برای پنجمین روز پیاپی وضعیت ناسالم را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ بر اساس دادههای ۱۳ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هشت صبح روز شنبه پنجم مهر با میانگین ۱۱۷ AQI برای پنجمین روز پیاپی در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
امروز همچنین شاخص هوای خمینیشهر و زرینشهر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس و در قهجاورستان بر مدار قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۴۴، خیابان فرشادی ۱۴۱، خیابان فیض ۱۳۱، بولوار کاوه ۱۳۰ و خیابان هزار جریب ۱۰۳ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان در ایستگاه خیابان زینبیه با عدد ۱۵۷ و کردآباد ۱۸۹ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۹۴، بزرگراه خرازی ۹۹، دانشگاه صنعتی و خیابان میرزا طاهر ۸۲، خیابان رهنان ۹۶ و سپاهانشهر ۷۷ AQI قابل قبول است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.