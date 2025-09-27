صعود بانوان کبدی کار استان به مرحله یک هشتم نهایی امیدهای کشور
خبرهایی از صعود بانوان کبدی کار استان به مرحله یک هشتم نهایی امیدهای کشور تا دعوت گلبالیست و فوتسالیستهای استان به اردوهای تیم ملی را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، تیم کبدی بانوان استان با پیروزی مقابل خراسان رضوی و اردبیل به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات امیدهای کشور راه پیدا کرد.
رقابتهای کبدی امیدهای بانوان کشور به میزبانی مشهد در حال برگزاری است.
دعوت سه فوتسالیست استان به اردوی تیم ملی دختران نوجوان
نفیسه محمدی، نیایش رحمانی و غزل رحمانی به اردوی تیم ملی فوتسال نوجوانان کشور دعوت شدند.
ملی پوشان از فردا تا دوازدهم مهر تمرینات خود را در تهران پیگیری میکنند.
گلبالیست قزوینی در اردوی تیم ملی
کادرفنی تیم گلبال بانوان کشور محمدمهدی زارعی را به اردو دعوت کرد.
اردوی ملی پوشان گلبال تا هشتم مهر در تهران پیگیری خواهد شد.
تیم ملی گلبال برای حضور در مسابقات آسیا اقیانوسیه ۲۰۲۵ پاکستان آماده میشود.
تساوی شمسآذر و استقلال در هفته پنجم لیگ برتر
در این دیدار که در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار شد، دو تیم به نتیجه تساوی ۱-۱ رضایت دادند.
برای استقلال مهران احمدی و برای شمس آذر صائب محبی گلزنی کردند.
شمس آذر با دو امتیاز در رده پانزدهم جدول رده بندی قرار دارد.