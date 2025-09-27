صعود بانوان کبدی کار استان به مرحله یک هشتم نهایی امید‌های کشور

خبر‌هایی از صعود بانوان کبدی کار استان به مرحله یک هشتم نهایی امید‌های کشور تا دعوت گلبالیست و فوتسالیست‌های استان به اردوهای تیم ملی را در بسته خبر‌های ورزشی مشاهده کنید.